В Риме протест бизнеса против карантинных ограничений перерос в стычку с полицией. Есть раненые и задержанные

В столице Италии во время протестов против коронавирусных ограничений 6 апреля произошли столкновения митингующих и полиции. По меньшей мере двое полицейских получили ранения.
Об этом сообщают Deutsche Welle и ANSA.
Среди участников акции есть как минимум семь задержанных, а также, по словам очевидцев, — несколько раненых.
На протест в Риме вышли владельцы и сотрудники ресторанов и других заведений общественного питания, а также туристических магазинов и фитнес-центров, которые протестуют против введенных ограничений, что остановили или существенно ограничили их бизнес.
Один из митингующих пришел в меховой шапке, с рогами на голове, напоминая участника январского штурма Капитолия в США.
Несколько десятков человек во время акции пытались прорвать оцепление перед зданием парламента, СМИ сообщает о применении пиротехнических средств.
- В Италии чрезвычайное положение продлили до конца апреля. К тому времени также действует ряд карантинных ограничений — фитнес-центры закрыты, а ресторанам разрешено работать только на вынос.
- Италия стала первой страной в Европе, которая пострадала от пандемии. От коронавируса в стране умерло более 110 тысяч человек, а заболели — 3,6 миллиона. Сейчас же в Италии третья волна заболеваний и уже вторая Пасха проходила в условиях изоляции.