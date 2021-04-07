В Риме протест бизнеса против карантинных ограничений перерос в стычку с полицией. Есть раненые и задержанные

В столице Италии во время протестов против коронавирусных ограничений 6 апреля произошли столкновения митингующих и полиции. По меньшей мере двое полицейских получили ранения.

Об этом сообщают Deutsche Welle и ANSA.

Среди участников акции есть как минимум семь задержанных, а также, по словам очевидцев, — несколько раненых.

На протест в Риме вышли владельцы и сотрудники ресторанов и других заведений общественного питания, а также туристических магазинов и фитнес-центров, которые протестуют против введенных ограничений, что остановили или существенно ограничили их бизнес.

Один из митингующих пришел в меховой шапке, с рогами на голове, напоминая участника январского штурма Капитолия в США.

Несколько десятков человек во время акции пытались прорвать оцепление перед зданием парламента, СМИ сообщает о применении пиротехнических средств.