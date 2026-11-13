YouTube заблокував в Україні ще 16 російських каналів, які поширювали пропаганду. Серед них канали воєнкорів і артистів

YouTube заблокував в Україні ще 16 російських каналів, які поширювали пропаганду і контент на підтримку війни. Серед них — ресурси російських пропагандистів, Z-блогерів та артистів.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Зокрема, YouTube заблокував канали воєнкора Олександра Сладкова та Z-блогера Сергія Колясникова (Zergulio). Також у списку опинилися канали російських виконавців Надії Бабкіної, Юлії Савічевої, Вікторії Дайнеко, Маші Вебер і гурту Uma2rman.

Ще YouTube заблокував пропагандистські ресурси «Русские склейки СВО» та «Севастопольский корреспондент». Також у списку знову опинилися іншомовні канали російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь».