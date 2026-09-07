YouTube заблокував ще 31 канал російських артистів на території України

У YouTube заблокували на території України ще 31 канал російських артистів, пропагандистів і підсанкційних людей, які підтримують Володимира Путіна.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Здебільшого це російські виконавці та діячі культури, які підтримують війну, виступають на пропагандистських концертах і перебувають під санкціями РНБО. Серед них акаунти Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва та Валерії.

Також заблокували канали Лариси Доліної, Ірини Аллєгрової та гурту «Пелагея». Ще YouTube обмежив доступ до акаунтів Дениса Майданова, Юлії Чичеріної та оперних виконавців Анни Нетребко і Василя Герелла.

У списку й акаунти підсанкційних ексдепутатів Євгенія Мураєва та Рената Кузьміна і сторінка російської компанії-розробника програмного забезпечення Kaspersky russia.