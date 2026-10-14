В Україні заборонили два російські медіасервіси з фільмами

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла до переліку сервісів держави-агресора два сайти з фільмами — Tas-ix.media й Kinohype.
Про це повідомила пресслужба Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
Тепер інтернет-провайдери та мобільні оператори в Україні зобовʼязані заблокувати доступ до цих сайтів.
Нацрада під час моніторингу зʼясувала, що на цих сайтах встановлений російський інтерфейс і на них транслюють програми, в яких беруть участь люди, що створюють загрозу нацбезпеці. Також на цих сайтах показують заборонені в Україні фільми.
Зараз в Україні до переліку сервісів держави-агресора внесено 80 сайтів.
- Учора, 13 жовтня, YouTube заблокував в Україні або видалив ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду. Серед них — канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Путіна, а також канали мультсеріалу «Маша і ведмідь» різними мовами.