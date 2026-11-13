ВАКС залишив без змін вирок екснардепці Людмилі Марченко — два роки вʼязниці. Її взяли під варту в залі суду

Екснардепку від «Слуги народу» Людмилу Марченко взяли під варту в залі суду — Апеляційна палата ВАКС залишила без змін її вирок у вигляді двох років увʼязнення. Її звинувачують у незаконній допомозі людям у виїзді за кордон.
Про це повідомляє «Суспільне».
Її помічниці Анастасії Колеснік суд змінив покарання на штраф у 93 500 гривень. Зокрема, Колеснік просила призначити їй покарання без позбавлення волі, оскільки вона виховує двох неповнолітніх дітей та вагітна. Марченко в залі суду не визнала своєї вини, просила скасувати вирок і виправдати її.
Колишня нардепка може оскаржити рішення суду у Верховному суді впродовж трьох місяців.
- У березні ВАКС засудив Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік до двох років тюрми. Тоді Марченко теж призначили три роки заборони на держпосади.
- За даними НАБУ, депутатка разом із помічницею за гроші обіцяла допомогти військовозобовʼязаному виїхати за кордон. Екснардепка та її помічниця, як зазначає слідство, пропонували «клієнтам» оформити дозвіл на виїзд за межі країни через систему «Шлях». Свої послуги вони оцінювали в $5 300. Під час обшуку в них знайшли частину хабаря — $2 800. Марченко виключили з партії «Слуга народу» 12 липня 2023 року.