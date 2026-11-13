ВАКС залишив без змін вирок екснардепці Людмилі Марченко — два роки вʼязниці. Її взяли під варту в залі суду

Екснардепку від «Слуги народу» Людмилу Марченко взяли під варту в залі суду — Апеляційна палата ВАКС залишила без змін її вирок у вигляді двох років увʼязнення. Її звинувачують у незаконній допомозі людям у виїзді за кордон.

Про це повідомляє «Суспільне».

Її помічниці Анастасії Колеснік суд змінив покарання на штраф у 93 500 гривень. Зокрема, Колеснік просила призначити їй покарання без позбавлення волі, оскільки вона виховує двох неповнолітніх дітей та вагітна. Марченко в залі суду не визнала своєї вини, просила скасувати вирок і виправдати її.

Колишня нардепка може оскаржити рішення суду у Верховному суді впродовж трьох місяців.