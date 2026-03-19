ВАКС засудив нардепку Марченко та її помічницю Колесник за незаконне оформлення дозволів на перетин кордону. Який вирок

ВАКС засудив нардепку від «Слуги народу» Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колесник до двох років тюрми за незаконну допомогу людям у виїзді за кордон.

Колесник отримала два роки тюрми та три роки заборони на роботу, пов’язану з документами для виїзду. Марченко теж призначили два роки тюрми та три роки заборони на державні посади.

Слідство встановило, що у 2023 році депутатка та помічниця отримали $5 300 за обіцянку допомогти чоловіку виїхати з України й внести його дані в систему для виїзду «Шлях» та отримали дозволи від ОВА.

Напередодні вони вже отримали $6 000 від іншого чоловіка призивного віку. Під час передачі коштів 7 липня 2023 року Колесник викинула гроші через огорожу, але НАБУ та САП зняли це на відео. Вже 11 липня обом жінкам повідомили про підозри.

Після оприлюднення доказів правопорушення Людмилу Марченко виключили з партії «Слуга народу» 12 липня 2023 року.