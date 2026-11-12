Велика Британія запровадила санкції проти десяти найбільших виробників нафти в Росії

У Великій Британії оголосили про санкції проти російського енергетичного сектора. Британія стала першою країною, яка запровадила санкції проти всіх десяти основних російських виробників нафти.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Санкції, зокрема, стосуються суден тіньового флоту, залучених до транспортування російської нафти та скрапленого природного газу (СПГ), великих вугільних компаній, а також ТОВ «Восток Ойл» — великого арктичного нафтогазового проєкту «Роснафти».

Також Британія запровадила санкції проти «Славнафти».

У британському уряді уточнили, що санкції охоплюють майже весь російський нафтовий і газовий сектор — від виробників і торговельних мереж до постачальників і суден. Це має позбавити Росію частини доходів, які вона використовує для фінансування війни проти України.