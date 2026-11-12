Російські пранкери видали себе за Умєрова й подзвонили посадовцям OpenAI. Ті розповіли про військову співпрацю з Україною

Російські пранкери Вован і Лексус видали себе за керівника Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова й провели 17-хвилинну відеорозмову з трьома високопосадовцями компанії OpenAI. Під час розмови ті розповіли про співпрацю з Україною та можливість використання штучного інтелекту у військових операціях проти Росії.

Про це пише The Intercept. Також пранкери самі опублікували запис розмови в інтернеті.

Один із пранкерів, Володимир Кузнєцов (Вован) розповів, що спочатку він із колегою звʼязалися з українським високопосадовцем у Сан-Франциско, представившись Умєровим. Той повірив їм і допоміг домовитися про зустріч із представниками OpenAI.

До відеодзвінка долучилися троє співробітників компанії: керівниця відділу політики національної безпеки Саша Бейкер, керівниця стратегічних ініціатив Керолайн Зір і відповідальний за питання європейської безпеки Бен Крамптон.

Під час розмови фальшивий Умєров не вмикав камеру. Водночас Бейкер і Зір говорили, що вже зустрічалися зі справжнім Умєровим раніше і висловили радість від нової розмови.

Представники OpenAI обговорили з пранкерами можливість розширення співпраці з Україною, зокрема використання штучного інтелекту в наступальних військових операціях.

Крамптон визнав, що частина керівництва компанії не хоче, щоб її технології застосовували для наступальних військових цілей. Водночас, за його словами, OpenAI прагне якомога тіснішої співпраці з Україною, хоча досягти цього одразу може бути складно.

Під час розмови представники OpenAI згадали про контакти з Міністерством оборони України та співпрацю щодо системи Daybreak Blue, яка допомагає виявляти й усувати вразливості в компʼютерних системах. Бейкер також повідомила, що компанія обговорювала з Пентагоном допомогу Україні.

В OpenAI підтвердили, що зустріч відбулася. Речник компанії Нейт Еванс заявив, що кілька тижнів тому OpenAI почала перевіряти справжність розмови й разом із відповідними органами встановила, що це був розіграш. Після цього компанія вжила заходів, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Яких саме — не уточнила.