Російські пранкери видали себе за Умєрова й подзвонили посадовцям OpenAI. Ті розповіли про військову співпрацю з Україною

Російські пранкери Вован і Лексус видали себе за керівника Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова й провели 17-хвилинну відеорозмову з трьома високопосадовцями компанії OpenAI. Під час розмови ті розповіли про співпрацю з Україною та можливість використання штучного інтелекту у військових операціях проти Росії.
Про це пише The Intercept. Також пранкери самі опублікували запис розмови в інтернеті.
Один із пранкерів, Володимир Кузнєцов (Вован) розповів, що спочатку він із колегою звʼязалися з українським високопосадовцем у Сан-Франциско, представившись Умєровим. Той повірив їм і допоміг домовитися про зустріч із представниками OpenAI.
До відеодзвінка долучилися троє співробітників компанії: керівниця відділу політики національної безпеки Саша Бейкер, керівниця стратегічних ініціатив Керолайн Зір і відповідальний за питання європейської безпеки Бен Крамптон.
Під час розмови фальшивий Умєров не вмикав камеру. Водночас Бейкер і Зір говорили, що вже зустрічалися зі справжнім Умєровим раніше і висловили радість від нової розмови.
Представники OpenAI обговорили з пранкерами можливість розширення співпраці з Україною, зокрема використання штучного інтелекту в наступальних військових операціях.
Крамптон визнав, що частина керівництва компанії не хоче, щоб її технології застосовували для наступальних військових цілей. Водночас, за його словами, OpenAI прагне якомога тіснішої співпраці з Україною, хоча досягти цього одразу може бути складно.
Під час розмови представники OpenAI згадали про контакти з Міністерством оборони України та співпрацю щодо системи Daybreak Blue, яка допомагає виявляти й усувати вразливості в компʼютерних системах. Бейкер також повідомила, що компанія обговорювала з Пентагоном допомогу Україні.
В OpenAI підтвердили, що зустріч відбулася. Речник компанії Нейт Еванс заявив, що кілька тижнів тому OpenAI почала перевіряти справжність розмови й разом із відповідними органами встановила, що це був розіграш. Після цього компанія вжила заходів, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Яких саме — не уточнила.
- Вован і Лексус — російські пранкери Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, які з 2011 року телефонують відомим політикам та іншим публічним людям, видаючи себе за високопосадовців. Їх неодноразово звинувачували у звʼязках із російською владою та спецслужбами, однак самі вони це заперечують.
- Раніше OpenAI також повідомляла про використання її технологій у російських інформаційних операціях. У травні 2024 року компанія викрила російські кампанії впливу, учасники яких за допомогою ШІ створювали антиукраїнські дописи та коментарі для соцмереж.