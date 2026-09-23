OpenAI надасть Україні свою систему кіберзахисту для захисту цивільної інфраструктури

OpenAI безкоштовно надасть Україні систему кіберзахисту на основі штучного інтелекту Daybreak, щоб допомогти захистити цивільну інфраструктуру, зокрема лікарні та електростанції.

Про це пише BBC.

Daybreak може швидко виявляти вразливості в цифрових системах та усувати їх. Україна отримає доступ до провідної моделі OpenAI GPT 5.6 Sol.

Старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джеймі МакКолл заявив, що західні технологічні компанії вже деякий час допомагають Україні — частково з благодійних міркувань, але також тому, що отримують дуже цінні дані та розвідувальну інформацію.

На його думку, доступ до Daybreak буде корисним, особливо з огляду на масштаби російських кібератак проти України. Водночас він зазначив, що Україна вже має доступ до інструментів штучного інтелекту, які надають конкуренти OpenAI, зокрема Google.

Компанія зробила цю заяву в межах Генеральної Асамблеї ООН, яка зараз проходить у Нью-Йорку.