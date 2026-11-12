Путін запропонував провести гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом Олешків

Путін запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці на Донеччині за прикладом тієї, що наприкінці жовтня відбулася в окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це він заявив під час переговорів із представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві, передають російські медіа.

За словами Путіна, російським військовим знадобиться пʼять днів, щоб розмінувати територію біля Костянтинівки для проведення гуманітарної місії. Він також заявив, що Україна повинна забезпечити безпеку зі свого боку.

Російський диктатор стверджує, що його війська контролюють Костянтинівку. Однак українські бійці неодноразово заявляли, що продовжують обороняти місто.

Скриншот DeepState