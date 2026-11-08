Зеленський: Росіяни скористалися режимом тиші в Олешках і провели значну ротацію особового складу і техніки

Російські війська використали гуманітарну операцію в окупованих Олешках на Херсонщині, щоб провести значну ротацію особового складу і техніки на Лівобережжі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, в Олешки і в навколишню громаду росіяни перекинули додаткові сили. За словами Зеленського, Сили оборони мають представити пропозиції для додаткового захисту Херсонщини.

Раніше Sky News і військові, з яким говорили журналісти, стверджували, що росіяни скористались режимом тиші, щоб підвезти зброю, пальне та їжу, провести ротацію військових, відновити позиції й облаштувати нові точки для операторів дронів. Омбудсман Дмитро Лубінець на пресконференції говорив, що російську військову техніку, яку помітили журналісти, використовували для розмінування.