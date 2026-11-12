«Хід історії неможливо зупинити». Сі Цзіньпін закликав до мирного возз’єднання Тайваню з Китаєм

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Тайвань неминуче має обʼєднатися з Китаєм, і закликав до «мирного воззʼєднання». Влада Тайваню відкинула цю пропозицію.
Про це пише Reuters.
12 листопада Сі Цзіньпін виступив у Пекіні з нагоди 160-річчя від дня народження революціонера Сунь Ятсена, який допоміг повалити імператорську владу в Китаї у 1911 році. Під час промови китайський лідер назвав обʼєднання з Тайванем «непохитною історичною місією» Комуністичної партії.
«Хід історії неможливо зупинити. Повне воззʼєднання має відбутися і неодмінно відбудеться», — заявив він.
Сі Цзіньпін наголосив, що Китай виступає за мирне обʼєднання за принципом «одна країна — дві системи». Ця модель передбачає, що Тайвань стане частиною Китаю, але збереже певну автономію. Пекін також готовий до переговорів, якщо Тайвань визнає принцип «єдиного Китаю».
Влада Тайваню відкинула цю пропозицію. У Раді у справах материкового Китаю заявили, що ні уряд, ні жителі острова не погодяться на модель «одна країна — дві системи», оскільки це фактично означатиме підпорядкування авторитарній владі Комуністичної партії Китаю.
Хоча цього разу Сі Цзіньпін не погрожував застосуванням сили, Китай і надалі регулярно проводить військові операції поблизу острова. Зокрема, 12 листопада тайванські військові зафіксували 29 китайських літаків, серед яких винищувачі J-16 і безпілотники. Разом із військовими кораблями вони проводили патрулювання навколо Тайваню.
За тиждень Сі Цзіньпін має зустрітися з Дональдом Трампом на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені. А трохи більш ніж за два тижні на Тайвані відбудуться місцеві вибори.
- Китай вважає Тайвань своєю територією і не виключає застосування сили, аби встановити контроль над островом. Водночас Тайвань має власний уряд, армію та демократично обрану владу і відкидає претензії Пекіну.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.