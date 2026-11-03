FT: Трамп, Сі Цзіньпін і Путін можуть уперше зустрітися втрьох через два тижні. Чи говоритимуть вони про Україну

США, Китай і Росія можуть провести тристоронню зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18—19 листопада в китайському Шеньчжені.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела у Вашингтоні, Пекіні та Москві.

За словами співрозмовників видання, посадовці трьох країн уже два тижні серйозно обговорюють організацію першої зустрічі Трампа, Сі та Путіна в такому форматі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив FT, що робота над можливою зустріччю триває. Водночас Міністерство закордонних справ Китаю заявило лише про контакти щодо зустрічі Сі з Путіним і не згадало про переговори з Трампом.

Остаточного рішення про тристоронній саміт ще немає. За даними FT, Вашингтон і Москва схиляють Пекін до проведення зустрічі, однак Китай ще не вирішив, чи погоджуватися.

Також незрозуміло, що саме могли б обговорювати троє лідерів. 19 жовтня видання The Wall Street Journal писало, що Путін запропонував Трампу і Сі Цзіньпіну зустрітися в листопаді, щоб обговорити завершення війни проти України на умовах, вигідних Москві.

FT пише, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після нещодавньої розмови із Сі заявив, що китайський лідер заперечував плани проводити тристоронні переговори про війну в Україні. За його словами, Сі вважає, що в обговоренні війни мають брати участь і європейські країни.

Джерело FT, знайоме з позицією Москви, теж каже, що Росія не очікує змістовних переговорів про Україну на можливому саміті.

Натомість Трамп раніше говорив, що готовий до зустрічі в Шеньчжені, але хотів би зосередитися на контролі над ядерним озброєнням. Китай досі не виявляв інтересу до таких переговорів зі США.