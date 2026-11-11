Батька Меган Маркл, якого підозрюють у зберіганні дитячої порнографії, знову заарештували. Цього разу через електронний браслет

У США знову заарештували Томаса Маркла — батька герцогині Сассекської Меган Маркл, якого підозрюють у зберіганні дитячої порнографії. Суддя ухвалив таке рішення через те, що той самостійно зрізав електронний браслет.

Про це пише Reuters.

Під вартою він буде перебувати без права на заставу. Також суддя наказав тримати його окремо від інших ув’язнених. Підозрюваному призначили медобстеження та психіатричну експертизу через сумніви, чи здатен 82-річний чоловік брати участь у процесі.

Маркла затримали у Флориді. 6 листопада його доставили до суду на кріслі колісному. Суд призначив йому домашній арешт у будинку для літніх людей та зобов’язав носити електронний браслет. Звинувачення проти себе чоловік назвав «огидною брехнею».

Перед арештом ФБР обшукало орендовані ним склади в Лос-Анджелесі та вилучило майже 78 предметів, серед яких фотоматеріали й книги з матеріалами сексуального насильства над дітьми, кажуть слідчі.

Свідки впізнали Маркла на двох зображеннях. Слідчі припускають, що ймовірні злочини могли статися десятиліття тому.