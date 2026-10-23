Батька Меган Маркл звинуватили в тому, що він зберігав фото сексуального насильства над дітьми

Батька Меган Маркл підозрюють у зберіганні колекції фотографій із зображеннями сексуального насильства над дітьми. Сама Меган заявила, що саме через це перестала з ним спілкуватися ще у 2018 році, — вона також не дозволяє батьку контактувати з їхніми з принцом Гаррі дітьми.

Про це пише Sky News.

Першим про звинувачення на адресу Томаса Маркла написав The Sun. За даними журналістів, 82-річний Маркл зберігав колекцію фото у себе вдома на Філіппінах. Фото виявив його син Томас Маркл — молодший. Він повідомив поліції, що знайшов чотири великі коробки із зображеннями сексуального насильства над дітьми — за його словами, там були «сотні, якщо не тисячі фото».

Також, за словами Маркла-молодшого, він знайшов на старому телефоні 15-хвилинний відеозапис із оголеними дівчатами, яким на вигляд було не більше як 10—11 років. Серед файлів на жорсткому диску він також побачив фотографії дітей дошкільного віку.

Томас Маркл в інтервʼю Daily Mail заперечив, що це його записи та колекції фото. Меган Маркл заявила, що дізналася про звинувачення на адресу батька влітку 2018 року — після її весілля з принцом Гаррі в травні того самого року. Вона додала, що сподівається на справедливе розслідування, і наголосила, що головним пріоритетом мають залишатися безпека й захист дітей.