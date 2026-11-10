ЄС та Україна хочуть прискорити виробництво дронів і систем протидії їм. У Брюсселі проходить друге засідання Drone Alliance

У Брюсселі 10 листопада відбувається друге засідання Ради Альянсу дронів ЄС та України (EU-Ukraine Drone Alliance). Учасники обговорюють, як прискорити розробку та виробництво нових безпілотників і систем протидії їм.

Про це кореспондентці «Бабеля» повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

На засіданні учасники обговорюють промислову співпрацю, регулювання галузі, нові підходи до ведення бойових дій, стійкість ланцюгів постачання, розвиток інновацій та інтеграцію систем протидії дронам.

Цього ж дня учасники мають затвердити правила роботи Альянсу. Після цього його робочі групи почнуть діяльність і мають представити перші результати найближчими місяцями.

Європейська комісія планує оприлюднити інформацію про те, як інші компанії та державні партнери зможуть долучитися до Альянсу. Третє засідання його Ради заплановане на початок 2027 року.

Що передувало

Альянс створили як перший крок до реалізації Drone Deal між Україною та ЄС, про який оголосили в липні. Ініціатива має посилити оборонну промисловість України та європейських країн і допомогти їм спільно розвивати виробничі потужності.

Перше засідання Альянсу пройшло 11 вересня. Зараз він обʼєднує 18 компаній та організацій-засновників — виробників, інноваторів, стартапи й компанії, що масштабують свій бізнес. До нього входять представники країн ЄС, Європейської економічної зони та України. Вони співпрацюють з військовими.