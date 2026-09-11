Україна та ЄС запустили Альянс дронів. Чим він займатиметься

Дев’ять українських і дев’ять європейських оборонних компаній 11 вересня вперше зібралися у Брюсселі на установче засідання Альянсу дронів ЄС — Україна.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає кореспондентка «Бабеля».

Альянс має допомогти Україні та ЄС швидше розробляти й виробляти безпілотники, а також масштабувати виробництво. Серед головних завдань — створити спільні підприємства, спільне виробництво та розробку нових технологій.

«Нам потрібні цикли проєктування, які вимірюються тижнями, а не місяцями, і контрзаходи, які розвиваються з такою ж швидкістю», — сказав Кубілюс і додав, що Європа має перейняти український досвід ведення війни дронами.

Окремо Альянс працюватиме над тим, щоб Європа могла швидко нарощувати виробництво в разі війни. Для цього, за словами Кубілюса, потрібні виробничі лінії, які можна протягом кількох тижнів перевести на значно більші обсяги.

Зараз європейська промисловість виробляє приблизно 1,5 мільйона дронів на рік. Кубілюс заявив, що ЄС має враховувати масштаби російського виробництва — до 10 мільйонів FPV-дронів і 130 тисяч реактивних «Шахедів» на рік.

Серед інших завдань Альянсу — спільна робота над управлінням безпілотниками та розвідувальною інфраструктурою. Європейські компанії хочуть використати український досвід і технології, зокрема систему «Дельта».

Ще один напрям — ланцюги постачання. Учасники мають шукати рішення для проблем з доступом до компонентів, електроніки, матеріалів, мікросхем і вибухових речовин.

Наступне засідання правління Альянсу дронів ЄС — Україна планують провести до кінця року.