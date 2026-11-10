Під час пошукових робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині фахівці не виявили нових масових поховань

Під час пошукових робіт, які тривали з 4 по 7 листопада у колишньому селі Пужники на Тернопільщині, українські та польські фахівці нових масових поховань не виявили.

Про це пише Український інститут національної памʼяті.

Фахівці заклали близько 40 пошукових траншей, однак людських останків вони не виявили. Водночас фахівці виявили залишки старої дороги, фундаменти цвинтарної каплиці, частину поховань старого кладовища та залишки господарської споруди.

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Пужники — колишнє село на Тернопільщині, де до Другої світової війни компактно проживали поляки. У лютому 1945 року населений пункт зазнав збройного нападу, під час якого загинула частина мешканців, а село було спалене.

У червні того ж року жителів села переселили до Польщі, а в 1949 році радянська влада офіційно ліквідувала село. Відтоді його територія залишалася незаселеною та поступово заросла лісом.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувалися масові вбивства поляків. Польський інститут національної памʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали «геноцидом», звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.