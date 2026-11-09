Meta запускає ШІ-перевірку віку в Instagram по всьому світу. Підліткам автоматично обмежуватимуть доступ до деяких функцій

Компанія Meta поширює на весь світ технологію штучного інтелекту, яка визначає приблизний вік користувачів Instagram. Вона допоможе знаходити акаунти підлітків, навіть якщо під час реєстрації вони вказали, що вже повнолітні.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Meta.
Штучний інтелект аналізуватиме інформацію в профілі, дописи, коментарі та інші ознаки, які можуть свідчити про вік людини. Наприклад, згадки про навчання в школі або привітання з днем народження. Система також може враховувати візуальні підказки на фото та відео.
Якщо ШІ запідозрить, що користувачу від 13 до 17 років, його автоматично переведуть на підлітковий акаунт (Teen Account). Такі профілі за замовчуванням приватні і для них діють додаткові обмеження: незнайомці не можуть вільно писати підліткам, доступ до певного контенту обмежений, а налаштування допомагають контролювати час у застосунку.
Користувачі віком до 16 років не можуть самостійно послаблювати ці налаштування без дозволу батьків.
Раніше Meta вже використовувала цю технологію в США, Канаді, Великій Британії, Австралії, країнах ЄС і Бразилії. Тепер компанія розширює її на решту світу. За оцінками Meta, додатковий захист отримають ще мільйони підлітків, які користуються Instagram.
Аналогічну технологію поступово впроваджують у Facebook, а до кінця 2026 року її планують почати запускати по всьому світу також у Threads.
Також Meta повідомила, що посилює технологію виявлення акаунтів дітей до 13 років, яким заборонено користуватися її платформами.
Крім того, окремо в Австралії Meta почала використовувати дані Apple для визначення віку користувачів. Якщо батьки вказали вікову категорію дитини під час налаштування смартфона, Apple може передавати цю інформацію розробникам застосунків. Це допоможе визначати, чи користувач достатньо дорослий для певного сервісу.
- У серпні 2026 року Meta оголосила про посилення обмежень для підлітків у США після мирової угоди із 47 штатами, округом Колумбія та американськими територіями. Зокрема, компанія пообіцяла обмежити час користування Instagram і Facebook до двох годин на день без дозволу батьків, посилити захист від незнайомців і вдосконалити перевірку віку користувачів.
- Тим часом країни світу посилюють правила користування соцмережами для дітей. У грудні 2025 року Австралія першою у світі заборонила соцмережі дітям до 16 років. Подібні обмеження планують запровадити й інші країни. У вересні 2026 року Єврокомісія представила законопроєкт EU KIDS Act, який передбачає заборону соцмереж для дітей до 13 років.