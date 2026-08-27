Meta посилить обмеження для американських підлітків в Instagram і Facebook

Компанія Meta змінить правила користування Instagram і Facebook для американських підлітків. Це результат мирової угоди із 47 штатами США, округом Колумбія та американськими територіями після позовів про залежність від соцмереж.

Про це пише The New York Times.

Наразі акаунти в Instagram і Facebook можуть створювати користувачі від 13 років. Для неповнолітніх автоматично вмикають Teen Accounts із приватними профілями й обмеженнями на шкідливий контент.

Після угоди підліткам дозволятимуть користуватися Instagram і Facebook до двох годин на день, якщо батьки не дозволять більше. З опівночі до 6:00 доступ до застосунків автоматично обмежуватимуть, а сповіщення не надходитимуть під час навчання — з 8:00 до 15:00.

Підлітки також зможуть вимикати автовідтворення відео та персоналізовану алгоритмами стрічку. Після 15, 60 і 90 хвилин безперервного користування на екрані з’являтимуться нагадування.

Meta також планує приховати кількість лайків для підлітків і заборонити їм використовувати «екстремальні» фільтри макіяжу та ефекти, що імітують пластичну хірургію.

Компанія обіцяє посилити захист від небажаних контактів з незнайомцями, зокрема обмежити можливість дорослих писати підліткам і переглядати їхній контент.

Крім того, підлітки отримають новий спосіб повідомляти про шкідливий контент. Meta заявила, що планує відповідати на 90% таких скарг протягом шести годин.

Батьків додатково інформуватимуть, коли діти створюватимуть нові акаунти та взаємодіятимуть з підозрілими профілями. Вони також збережуть доступ до інструментів контролю часу користування та активності дітей.

Нові функції Meta планує впровадити протягом шести місяців, а зміни системи перевірки віку можуть зайняти до року. Компанія також збільшить інвестиції в технології, які допомагають визначати вік користувачів і видаляти акаунти дітей віком до 13 років.