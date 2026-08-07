Суд у США зобовʼязав Meta виплатити $942 млн у справах про безпеку дітей. Компанію порівняли з «фабрикою, що забруднює довкілля»

Суд в американському штаті Нью-Мексико зобов’язав компанію Meta сплатити ще $567 мільйонів, оскільки вона не попередила про небезпеку платформи для дітей. Це найбільший штраф, коли-небудь накладений на компанію в справі, пов’язаній з безпекою дітей.

Про це пише BBC.

Суддя Браян Бідшайд заявив, що Meta є «суспільною загрозою» і порівняв компанію з «фабрикою, що забруднює довкілля». Кошти, які Meta має сплатити, постановили спрямувати до спеціального фонду, призначеного для запобігання такій ситуації в майбутньому.

Рішення доповнює раніше призначений штраф на суму $375 мільйонів — отже, загальна сума, яку Meta має сплатити в цій справі, становитб $942 мільйони. Представник Meta заявив, що вони не погоджуються із цим рішенням і будуть його оскаржувати. Журналісти кажуть, що ця справа стала першим випадком, коли окремий американський штат виграв судовий процес проти Meta з питань безпеки дітей.

Наразі компанія є відповідачем у тисячах судових позовів у США, пов’язаних зі схожими звинуваченнями.