Єврокомісія офіційно представила законопроєкт щодо заборони соцмереж дітям до 13 років. Тепер його мають розглянути Європарламент і Рада ЄС

Європейська комісія представила EU KIDS Act — законопроєкт про безпеку дітей в інтернеті. Він передбачає, що діти до 13 років не зможуть користуватися соцмережами. Тепер законопроєкт мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.

Про це йдеться в офіційному документі Єврокомісії.

Для дітей від 13 до 15 років пропонують створювати спеціальні акаунти під наглядом батьків. Вони матимуть обмежені функції, зокрема щодо контактів і часу використання — до однієї години на день. Діти від трьох до 13 років зможуть користуватися лише спеціальними дитячими відеосервісами через акаунти батьків до години на день.

Нові правила поширюватимуться не лише на соцмережі, а й на відеоплатформи, онлайн-ігри, AI-компаньйони і чат-боти. Платформам хочуть заборонити функції, які можуть сприяти залежності, зокрема нескінченну стрічку, навʼязливі сповіщення вночі та рекомендації, що затягують дітей у шкідливий контент.

Профілі неповнолітніх мають бути приватними за замовчуванням, а геолокація, камера та мікрофон — вимкненими. AI-компаньйони та чат-боти для неповнолітніх теж мають бути вимкнені за замовчуванням. Їм також не дозволятимуть імітувати людські стосунки так, щоб це могло створювати емоційну залежність.

Онлайн-сервіси та магазини застосунків повинні будуть перевіряти вік користувачів. Окремо Єврокомісія хоче змінити принцип відповідальності платформ. Великі онлайн-сервіси мають самі доводити, що їхні продукти безпечні для дітей ще на етапі запуску нових функцій.

Обмеження соцмереж для дітей

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

Іспанія теж хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, що має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж. Греція заявила, що заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років з 2027 року.

У липні в ЄС заявили, що планують обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років. Їм дозволятимуть використовувати соцмережі впродовж обмеженого періоду і під наглядом дорослих.

14 липня Єврокомісія попросила компанію Meta змінити дизайн соціальних мереж Instagram і Facebook, оскільки він може «викликати залежність». У разі, якщо цього не зроблять, компанії можуть загрожувати штрафи за порушення правил. У лютому Єврокомісія опублікувала аналогічний висновок стосовно TikTok. Там сказано, що він орієнтований на молодих користувачів і використовує дизайн, що викликає залежність.