ЄС хоче обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років

Європейський Союз планує обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років. Їм дозволятимуть використовувати соцмережі впродовж обмеженого періоду, а також під наглядом дорослих.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

Вона зазначила, що конкретні пропозиції стосовно соцмереж представлять у вересні. Фон дер Ляєн представила доповідь двох експертів, які рекомендують багаторівневий підхід: спершу проаналізувати типи шкідливих для дітей платформ,а після цього розглянути поетапний і поступовий доступ для різних вікових груп.