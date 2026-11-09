Українська делегація вирушила на переговори зі США та РФ в Абу-Дабі. Там також будуть представники НАТО та ЄС

Українська делегація вирушила в Абу-Дабі на тристоронні перемовини з представниками США та Росії, які пройдуть 10—11 листопада.

Про це повідомив голова української делегації Рустем Умєров.

Цими днями там також перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату E4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії. З ними українська делегація проведе окремі зустрічі, щоб узгодити позиції та подальші кроки в переговорах.

НАТО на переговорах представлятиме керівник апарату генерального секретаря Альянсу Джеффрі ван Леувен, повідомив кореспондентці «Бабеля» посадовець Альянсу на умовах анонімності.

Водночас Єврокомісію на зустрічах в Абу-Дабі представить радник з питань національної безпеки, повідомила на брифінгу речниця ЄК Паула Піньйо, передає кореспондентка «Бабеля». Також у зустрічах братиме участь представник Ради ЄС.

У Єврокомісії поки не розкривають деталей формату переговорів, зокрема, чи братимуть європейські представники участь у спільних сесіях або консультаціях із російською делегацією.