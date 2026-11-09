Українська делегація вирушила на переговори зі США та РФ в Абу-Дабі. Там також будуть представники НАТО та ЄС

Українська делегація вирушила в Абу-Дабі на тристоронні перемовини з представниками США та Росії, які пройдуть 10—11 листопада.
Про це повідомив голова української делегації Рустем Умєров.
Цими днями там також перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату E4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії. З ними українська делегація проведе окремі зустрічі, щоб узгодити позиції та подальші кроки в переговорах.
НАТО на переговорах представлятиме керівник апарату генерального секретаря Альянсу Джеффрі ван Леувен, повідомив кореспондентці «Бабеля» посадовець Альянсу на умовах анонімності.
Водночас Єврокомісію на зустрічах в Абу-Дабі представить радник з питань національної безпеки, повідомила на брифінгу речниця ЄК Паула Піньйо, передає кореспондентка «Бабеля». Також у зустрічах братиме участь представник Ради ЄС.
У Єврокомісії поки не розкривають деталей формату переговорів, зокрема, чи братимуть європейські представники участь у спільних сесіях або консультаціях із російською делегацією.
- Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 16—17 лютого. 20 жовтня Володимир Зеленський мав розмову в Осло зі Стівом Віткоффом, під час якої обговорювали нову тристоронню зустріч про закінчення війни. Наступного дня Віткофф поїхав до Санкт-Петербурга для переговорів з Путіним, а після неї помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною та США в листопаді.
- Вже 3 листопада Віткофф оголосив, що переговори між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів відбудуться 10—11 листопада в Абу-Дабі.