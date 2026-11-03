Віткофф: Тристоронні переговори України, Росії та США відбудуться 10—11 листопада

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів відбудуться 10—11 листопада в Абу-Дабі.
Про це він написав у соцмережі X.
«Сполучені Штати 10—11 листопада виступлять посередником на переговорах між Україною та Росією на робочому рівні в Абу-Дабі, просуваючи місію президента Трампа — завершити війну», — зазначив Віткофф.
За його словами, сторони зосередяться на післявоєнних безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних зусиллях і наступних кроках до миру.
Крім того, цього тижня (2—8 листопада) американські переговірники зустрінуться у Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО, щоб обговорити гарантії безпеки та економічні можливості для підтримки відбудови України, а також «післявоєнну архітектуру безпеки Європи».
«Ми сподіваємося розвинути успіхи, досягнуті в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до всеосяжної та стійкої мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь», — наголосив спецпредставник президента США.
- Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 16—17 лютого. 20 жовтня Володимир Зеленський мав розмову в Осло зі Стівом Віткоффом, під час якої обговорювали нову тристоронню зустріч про закінчення війни. Наступного дня Віткофф поїхав до Санкт-Петербурга для переговорів з Путіним, а після неї помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною та США в листопаді.