Віткофф: Тристоронні переговори України, Росії та США відбудуться 10—11 листопада

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів відбудуться 10—11 листопада в Абу-Дабі.

Про це він написав у соцмережі X.

«Сполучені Штати 10—11 листопада виступлять посередником на переговорах між Україною та Росією на робочому рівні в Абу-Дабі, просуваючи місію президента Трампа — завершити війну», — зазначив Віткофф.

За його словами, сторони зосередяться на післявоєнних безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних зусиллях і наступних кроках до миру.

Крім того, цього тижня (2—8 листопада) американські переговірники зустрінуться у Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО, щоб обговорити гарантії безпеки та економічні можливості для підтримки відбудови України, а також «післявоєнну архітектуру безпеки Європи».

«Ми сподіваємося розвинути успіхи, досягнуті в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до всеосяжної та стійкої мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь», — наголосив спецпредставник президента США.