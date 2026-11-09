Місія МВФ розпочала перегляд кредитної програми EFF. Україна може отримати $1,67 мільярда

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочав другий і третій перегляди програми розширеного фінансування (EFF) для України. Якщо перевірки пройдуть успішно, Україна зможе отримати $1,67 мільярда.

Про це 9 листопада повідомив Національний банк України.

Представники МВФ оцінять, як Україна виконує домовленості за програмою, яких результатів уже досягла та які економічні зміни ще потрібно впровадити. Зокрема, перевірятимуть забезпечення макрофінансової стабільності, підтримання стійкості фінансової системи та виконання реформ, погоджених із фондом.

Зустрічі представників МВФ, Національного банку та інших українських посадовців відбуватимуться у Львові й Варшаві. Частина фахівців НБУ долучатиметься онлайн.