Місія МВФ розпочала перегляд кредитної програми EFF. Україна може отримати $1,67 мільярда

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочав другий і третій перегляди програми розширеного фінансування (EFF) для України. Якщо перевірки пройдуть успішно, Україна зможе отримати $1,67 мільярда.
Про це 9 листопада повідомив Національний банк України.
Представники МВФ оцінять, як Україна виконує домовленості за програмою, яких результатів уже досягла та які економічні зміни ще потрібно впровадити. Зокрема, перевірятимуть забезпечення макрофінансової стабільності, підтримання стійкості фінансової системи та виконання реформ, погоджених із фондом.
Зустрічі представників МВФ, Національного банку та інших українських посадовців відбуватимуться у Львові й Варшаві. Частина фахівців НБУ долучатиметься онлайн.
- Наприкінці лютого 2026 року Рада директорів МВФ схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на $8,1 мільярда. Вона діятиме до 2029 року й замінила попередню програму, ухвалену у 2023 році. Україна вже отримала за новою програмою близько $2,2 мільярда: $1,5 мільярда в березні та ще приблизно $690 мільйонів після першого успішного перегляду в липні.
- Для подальшого фінансування в межах програми Україна має виконати низку зобов’язань. Серед них — податкові реформи, посилення незалежності державних регуляторів і боротьба з тіньовою економікою. Частину вимог Україна вже виконала. Зокрема, у жовтні президент підписав закони про оподаткування доходів із цифрових платформ і запровадження податків на посилки до €150 з іноземних маркетплейсів.