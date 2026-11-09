Трамп пожартував, коли запропонував президенту UFC стати прессекретарем Білого дому

Дональд Трамп заявив, що його пропозиція президенту UFC Дейні Вайту стати прессекретарем Білого дому була просто жартом.

Про це пише New York Times.

«Скажу вам, я лише жартував. Дейні ця ідея дуже подобається, а таких, як Дейні, є лише один... З ним краще не жартувати», — пояснив Трамп.

Проте він підтвердив, що Вайт сьогодні має зустрітися з ним у Білому домі.

Окрім пропозиції Вайту, Трамп також попросив президента UFC взяти собі помічників — бійців Іслама Махачева, Хабіба Нурмагомедова, Джастіна Гейджі, Деніела Кормʼє, Аманду Нуньєс та Кейлу Гарріс.

Чому місце прессекретаря Білого дому вакантне

Із січня 2025-го по серпень 2026 року прессекретаркою Білого дому була Керолайн Левіт. Вона пішла з посади, оскільки народила другу дитину. Левіт запамʼяталась кількома гучними скандалами, зокрема, коли в жовтні 2025-го журналіст HuffPost запитав її, чому майбутня зустріч лідерів РФ і США запланована саме в Будапешті і хто ухвалив таке рішення, Левітт відповіла: «Твоя мама».

На початку жовтня новою прессекретаркою Білого дому стала Кеті Захарія. На посаді вона протрималась лише пʼять днів — цьому передував невдалий перший брифінг, після якого журналісти скаржились, що їм дали поставити лише три запитання.

До того ж американські медіа писали, що Захарія називає себе юристкою, хоча не склала іспит для отримання адвокатської ліцензії. Також журналісти CNN помітили, що Захарія раніше публікувала в соцмережах теорії змов і неодноразово висувала безпідставні звинувачення в педофілії проти відомих демократів. Окрім того, після початку війни в Україні вона опублікувала пост на підтримку Володимира Путіна і заявила, що він бореться з таємною мережею впливових еліт.