NYT: Нову прессекретарку Білого дому Кеті Захарію звільнили. Вона обіймала посаду пʼять днів

Нову прессекретарку Білого дому Кеті Захарію, яка обійняла цю посаду пʼять днів тому, звільнили.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Раніше цього ж дня президент Трамп повідомив журналістам, що попросив Захарію ще раз подумати, чи потрібна їй ця посада.

Цьому передувало те, що у вівторок прессекретарка дала свою першу пресконференцію, після чого в медіа писали, що вона називає себе юристкою, хоча не склала іспит для отримання адвокатської ліцензії. Напередодні в інтервʼю Fox News їй дорікнули, що на її першій пресконференції журналістам дали поставити лише три запитання.

Також журналісти CNN помітили, що Захарія раніше публікувала в соцмережах теорії змов та неодноразово висувала безпідставні звинувачення в педофілії проти відомих демократів. Окрім того, після початку війни в Україні вона опублікувала пост на підтримку Володимира Путіна і заявила, що він бореться з таємною мережею впливових еліт.