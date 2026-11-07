Дональд Трамп запропонував президенту UFC стати прессекретарем Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що запропонував президенту UFC Дейні Вайту стати прессекретарем Білого дому.

Про це він написав у Truth Social.

Він також попросив Вайта взяти собі помічників — бійців UFC Іслама Махачева, Хабіба Нурмагомедова, Джастіна Гейджі, Деніела Кормʼє, Аманди Нуньєс та Кейли Гарріс.

«Нам потрібні ці люди, щоб захищати нас від божевільних лівих. Дейна стане таким прессекретарем, якого ще не було», — написав Трамп.

Чому місце прессекретаря Білого дому вакантне

Із січня 2025-го по серпень 2026 року прессекретаркою Білого дома була Керолайн Левіт. Вона пішла з посади, оскільки народила другу дитину. Левіт запамʼяталась кількома гучними скандалами, зокрема, коли в жовтні 2025-го журналіст HuffPost запитав її, чому майбутня зустріч лідерів РФ і США запланована саме в Будапешті і хто ухвалив таке рішення, Левітт відповіла: «Твоя мама».

На початку жовтня новою пресскретаркою Білого дому стала Кеті Захарія. На посаді вона протрималась лише пʼять днів — цьому передував невдалий перший брифінг, після якого журналісти скаржились, що їм дали поставити лише три запитання.

До того ж американські медіа писали, що Захарія називає себе юристкою, хоча не склала іспит для отримання адвокатської ліцензії. Також журналісти CNN помітили, що Захарія раніше публікувала в соцмережах теорії змов і неодноразово висувала безпідставні звинувачення в педофілії проти відомих демократів. Окрім того, після початку війни в Україні вона опублікувала пост на підтримку Володимира Путіна і заявила, що він бореться з таємною мережею впливових еліт.