На окупованій ЗАЕС стався 28-й блекаут від початку повномасштабної війни

У ніч проти 8 листопада тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 28-й блекаут на станції від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомили в компанії «Енергоатом».

О 02:36 ЗАЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі «Феросплавна-1» напругою 330 кВ, яка зʼєднувала станцію з українською енергосистемою. Спроба автоматично повторно ввімкнути лінію була невдалою.

Наразі потреби ЗАЕС забезпечують резервні дизель-генератори. Однак в «Енергоатомі» попередили, що в разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання запасів пального можуть відмовити системи життєзабезпечення станції та охолодження ядерного палива. Це може призвести до радіаційної аварії.