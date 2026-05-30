В «Росатомі» заявили, що українські війська вдарили дроном по Запорізькій АЕС. Україна відповіла

Гендиректор російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом» Олексій Лихачов заявив, що українські війська вдень вдарили дроном у машинну залу блока № 6 Запорізької АЕС — за кілька метрів від реактора.

Його слова цитують російські пропагандистські медіа.

У Державній інспекції ядерного регулювання України відповіли, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, мають перевірити цю інформацію і повідомити про результати перевірки. Для цього окупаційна адміністрація зобовʼязана надати їм повний доступ до машинної зали.

Там нагадали, що російські окупанти неодноразово здійснювали провокації на ЗАЕС, намагаючись звинуватити Україну, і додали, що змін в радіаційному фоні наразі немає.

В Угрупованні військ «Південь» ЗСУ теж заявили, що не били по енергоблоку. Серед доказів: в України немає дронів на оптоволокні, що можуть дістати до станції та нести 5—6 кг вибухівки. Крім того, росіяни виставили навколо станції багаторівневий димовий захист, і дрон не зміг би пролетіти через нього непоміченим.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня до 23 жовтня 2025 року.

Питання ЗАЕС залишається серед ключових на тристоронніх переговорах України, США і Росії. У січні Politico з посиланням на джерела писало, що Росія на перемовинах запропонувала ділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський уже заявляв, що така ідея виглядає нереалістичною. Натомість він пропонував, щоб ЗАЕС експлуатували Україна та США.