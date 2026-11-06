Meta, Google і TikTok оскаржують закон Каліфорнії, який обмежує доступ дітей до функцій соцмереж

Meta, Google і TikTok подали до суду на владу Каліфорнії через закон, який обмежує доступ дітей до функцій соціальних мереж. Компанії стверджують, що він порушує конституційне право на свободу слова.

Про це пише американське медіа Deadline.

Технологічні компанії подали окремі позови проти генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти. Google і Meta звернулися до федерального суду в Північному окрузі штату, а TikTok — до суду в Центральному окрузі.

Позови стосуються закону AB 1709, який губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав у вересні 2026 року. Він має набути чинності 1 січня 2027 року.

Закон заборонить платформам надавати користувачам віком до 16 років доступ до функцій, які можуть викликати залежність. Серед них — автоматичне відтворення відео та персоналізовані стрічки рекомендацій. Також компанії повинні будуть перевіряти вік користувачів.

Якщо платформа не зможе обмежити доступ неповнолітніх до таких функцій, вона буде зобов’язана видалити їхні акаунти. За порушення закону компаніям загрожуватиме штраф до $50 тисяч за кожного неповнолітнього користувача.

Компанії вважають, що закон втручається в їхнє право самостійно визначати, який контент показувати користувачам. У позовах вони посилаються на Першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу слова, а також на розділ 230 федерального закону, що захищає онлайн-платформи від відповідальності за контент користувачів.

У Meta заявили, що влада штату не має права втручатися в те, як компанія відбирає та показує дописи. TikTok назвав закон неконституційним обмеженням свободи вираження поглядів.

Google стверджує, що рішення про те, який контент підходить дітям, мають ухвалювати батьки. У компанії також вважають, що надто широкі законодавчі обмеження можуть послабити наявні інструменти захисту неповнолітніх.

Обмеження соцмереж для дітей

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

Іспанія теж хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, що має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж. Греція заявила, що заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років з 2027 року.

У вересні Європейська комісія представила EU KIDS Act — законопроєкт про безпеку дітей в інтернеті. Він передбачає, що діти до 13 років не зможуть користуватися соцмережами. 22 жовтня документ передали на розгляд профільного комітету Європарламенту. Тепер комітет має визначитися зі своєю позицією, після чого проєкт розглядатимуть у межах законодавчої процедури ЄС.