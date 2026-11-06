У КМДА заявили про обшуки в «Київтеплоенерго» та ризик зриву опалювального сезону. Прокуратура заперечує (оновлено)

КМДА заявила, що в офіс «Київтеплоенерго» 6 листопада прийшли з обшуками правоохоронці і вилучають документи проєктів Плану енергостійкості Києва.

За даними КМДА, правоохоронці прийшли до кабінетів підприємства та помешкань кількох його працівників. Вони начебто вилучали документи про резервне живлення і будівництво когенераційних установок у Деснянському, Голосіївському та інших районах столиці.

У «Київтеплоенерго» наголошували: проєктні роботи ще не оплачували, бо гроші мають перерахувати після їх завершення. Акти не підписували.

На підприємстві припускають, що обшуки можуть бути політичним тиском, і попереджають, що вилучення документів може загальмувати енергетичні проєкти напередодні зими.

Доповнено о 14:30. Прокуратура заперечила заяву КМДА про обшуки у приміщеннях «Київтеплоенерго» та вилучення документів, необхідних для реалізації Плану стійкості Києва.

Там запевнили: слідчі дії відбувалися лише вдома у двох працівників підприємства та співробітників підрядних організацій. Їх проводили у справі про можливе розкрадання бюджетних коштів через завищені ціни на будівельні матеріали.

Слідство перевіряє договори, укладені у 2024 році та березні 2026-го. За частиною робіт акти вже підписали й оплатили. Також правоохоронці перевіряють, чи не вивели бюджетні гроші на рахунки підконтрольних ФОПів.

У прокуратурі наголосили, що під час обшуків жодних документів не вилучали, а слідчі дії не вплинуть на початок опалювального сезону в Києві.