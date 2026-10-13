Кличка викликали до Ради, а люди збираються на мітинг через підготовку Києва до зими. Він заявив про тиск і «безпідставні звинувачення»

Депутати викликали міського голову Києва Віталія Кличка до Верховної Ради на тлі звинувачень у поганій підготовці столиці до опалювального сезону.

За це на засіданні парламенту 13 жовтня проголосував 151 нардеп.

Депутатка Марʼяна Безугла уточнила, що Кличка викликали на середу, 14 жовтня. Він поки що не підтвердив, чи планує з’явитися.

Проте в коментарі hromadske мер заявив, що Київ повністю готовий до опалювального сезону, а звинувачення в поганій підготовці назвав «безпідставними».

«Місто підготовлене до опалювального сезону, що стосується центрального теплопостачання. Центральне теплопостачання і наші ТЕС були метою обстрілів. Там усе нагадує пейзаж Місяця — усе було в кратерах. Ми відновили, і до опалювального сезону місто готове», — сказав Кличко.

Щодо його порад мешканцям виїжджати з міста, Кличко наголосив, що не закликає до повної евакуації, а радить мати запасний план дій на випадок критичної ситуації.

«Ми постійно надаємо інформацію щодо підготовки. Але наслідки обстрілів і те, що зникає світло, руйнується інфраструктура… Міський голова не відповідає за ППО», — каже Кличко.

Окремо він зазначив, що місцеве самоврядування — і не тільки в Києві — нібито намагаються знищити, усуваючи голів громад з «надуманих причин» і призначаючи замість них голів військових адміністрацій.

«Тобто намагання Кличка посунути і когось згори призначити. Люди мене обрали — я буду виконувати свої зобовʼязання і роблю все можливе і неможливе для того, щоб виправдати довіру громади. Наскільки я зможу виправдати довіру, можуть визначити наступні вибори», — додав міський голова.