Кличко розповів, скільки разів росіяни цьогоріч атакували ТЕЦ у Києві та як місто готується до зими

За 2026 рік Росія 50 разів атакувала дронами та ракетами теплоелектроцентралі ТЕЦ-5 (на Видубичах) і ТЕЦ-6 (на Троєщині).

Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко під час виступу на засіданні Верховної Ради.

Він також навів дані за попередні роки для порівняння: у 2022 році по обʼєктах ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 прилетіло 12 ракет та БпЛА, у 2023 році — 7, у 2024 році — 0, у 2025 році — 19.

Окремо він наголосив, що Київ продовжує готуватися до опалювального сезону. За словами Кличка, першочергові заходи з енергостійкості завершили, однак їхню реалізацію уповільнило блокування коштів і ситуація довкола Планів стійкості.

Мер столиці також розповів, як місто реагувало на російські удари по енергетиці:

для тепло- і водопостачання підготували 700 генераторів різної потужності, 70 мобільних котелень, 3 дизельні електростанції, резервний водозабір;

«Київводоканалу» виділили 103 генератори. Підприємство також має отримати великі генераторні системи, які виробляють для нього за кордоном;

понад 6 000 генераторів, інверторів і батарей закупили для житлового фонду;

усі заклади освіти мають генератори різної потужності, з них 285 — великої потужності;

у столичних лікарнях 480 генераторів, 11 мають власні котельні, до кінця року буде 21.

Усі звинувачення в тому, що місто провалило підготовку до зими, Кличко відкидає: «Київ працює, ремонтує, забезпечує функціонування міста в умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів, в умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить наше місто. При цьому ми чуємо, що в Києві все не так».

Кличко також спростував, що інші міста підготувалися краще за Київ.

«Всі громади шоковані. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, заморозивши платежі, і місцеве самоврядування в Україні намагаються знищити не тільки в Києві. Усуваючи голів громад за абсурдними звинуваченнями, залякуючи кримінальними справами», — сказав він.