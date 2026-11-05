Сутички в Петропавлівській Борщагівці. Водія «швидкої» взяли під варту

Суд відправив під варту на два місяці Віктора Єну, який під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці представився водієм «швидкої».

Про це повідомляють «Радіо Свобода» та «Суспільне» із зали суду.

Чоловік перебуватиме в СІЗО до січня 2027 року без можливості внести заставу. Відомо, що 2 листопада він приїхав до будинку в Петропавлівській Борщагівці та представився водієм «швидкої допомоги».

Разом з ним була Валентина Молода, яка представилася власницею приватної клініки, що, як зʼясувалося згодом, припинила діяльність три роки тому. Учора її теж відправили під варту на 60 діб.

Під час засідання Єна заявив, що позиціонує себе як свідок, а не як співучасник. Він перепросив у ЗСУ та окремо підрозділу «Азов» за «деякі незручності» того дня.

Журналісти «Телебачення Торонто» раніше не знайшли підтверджень медичної освіти Єни. Проте із судового реєстру відомо, що проти чоловіка була відкрита кримінальна справа за СЗЧ та шахрайство.

Також, як зʼясували осінтери, Єна здійснював численні адміністративні правопорушення, серед яких дрібне хуліганство, вчинення ДТП, водіння у нетверезому стані та перебування у нетверезому стані у статусі військовослужбовця.