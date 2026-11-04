Суд відправив під варту на 60 днів Валентину Молоду, яка фігурувала в сутичках у Петропавлівській Борщагівці

Валентині Молодій, яка фігурувала в сутичках у Петропавлівській Борщагівці, суд обрав запобіжку — 60 днів під вартою без можливості внести заставу.

Про це пише «Суспільне».

Жінка буде під вартою до 2 січня 2027 року. Її підозрюють у перешкоджанні діяльності Сил оборони, поширенні інформації про розташування військових підрозділів та організації масових заворушень. Молода заяивла, що буде подавати апеляцію на рішення суду.

Раніше прокурор говорив, що, за версією слідства, вона надавала послуги «екстреної евакуації» на швидкій допомозі, щоб вивезти людей із ТЦК та СП або військових частин. Прокурор зазначив, що за це їй платили 107 тисяч гривень.

За даними «Слідство.Інфо», Молода першою прибула на у Петропавлівську Борщагівку. Вона представилась власницею приватної клініки «Мед-Престиж». Однак, як зʼясувалося, ця клініка припинила діяльність у 2023 році. Також жінка мала при собі посвідчення журналістки-розслідувачки від Всеукраїнського альянсу громадян «Пліч-о-пліч».

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в її телефоні знайшли листування з кількома телеграм-каналами, які згодом почали масово поширювати інформацію про інцидент.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. На місці були командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов.

Наступного дня голова МВС Іван Вигівський розповів, що одна з учасниць інциденту мала на меті забрати з військової частини чоловіка, який перебував у СЗЧ. Будинок, біля якого сталися сутички, був законно орендований Нацгвардією. Співробітники Служби безпеки України відкрили три кримінальні справи щодо сутичок. Також правоохоронці встановили приблизно 100 учасників сутичок.