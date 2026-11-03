Буданов: Жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку в Петропавлівській Борщагівці, уже затримали

Жінку, яка 2 листопада першою приїхала на швидкій до будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де згодом сталися сутички, затримали.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, 2 листопада жінка придбала автомобіль швидкої та вдягнула форму медикині. За три дні до сутичок вона разом з водієм розвідувала будинок в Петропавлівській Борщагівці. В її телефоні виявили листування з кількома телеграм-каналами, які згодом почали масово поширювати повідомлення про інцидент. Також Буданов каже, що наразі невідомо, з якою метою вона це робила.

2 листопада «Слідство.Інфо» зʼясувало, що жінку звати Валентина Молода. Саме вона викликала на місце правоохоронців. Молода представилась власницею приватної клініки «Мед-Престиж». Однак, як зʼясувалося, ця клініка припинила діяльність у 2023 році. Також вона мала при собі посвідчення журналістки-розслідувачки від Всеукраїнського альянсу громадян «Пліч-о-пліч».

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення. Чотирьох військових доправили до медцентру НГУ.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. На місці були командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов.

ДБР порушило кримінальну справу за статтею про можливе перевищення влади чи повноважень військовою службовою особою.