Сутички в Петропавлівській Борщагівці: Нацгвардія заявила, що в будинку були мобілізовані та військові після СЗЧ. Ось усе, що відомо

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом весь день 2 листопада тривали сутички біля одного з приватних будинків, в якому, як стверджується, утримували військових. На місце прибули командувач Національної гвардії України Олександр Півненко та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

«Бабель» зібрав головне про ці події.

З чого все почалось

Вдень 2 листопада низка телеграм-каналів написали, начебто в підвалі одного з будинків у Петропавлівській Борщагівці озброєні люди утримують 40 заручників. Під будинком зібрались люди, які вимагали впустити їх всередину та стверджували, що там «катують людей». Також писали про загиблого внаслідок сутичок.

У соцмережах також ширились відео зі свідченнями жінки, яка стверджувала, що в будинку утримують її хлопця, який пішов у СЗЧ, та вимагають за нього гроші. Ширили також відео жінки у формі медика швидкої допомоги, яка заявляла, що серед людей, яких утримують всередині, є «побиті, із переламаним хребтом та некрозом».

Присутні на місці події молоді чоловіки ногами намагалися вибити ворота, люди у медичній формі — вели трансляцію у соцмережах.

Згодом на місце прибула поліція. Там заявили, що отримали виклик від медиків приватної швидкої, що їх не пускають до чоловіка. Прибувши на місце, поліцейські виявили там бійців Національної гвардії, а поруч — місцевих жителів.

Поліція заперечувала, що в будинку незаконно утримували людей, а також спростовувала інформацію про загиблого.

Хто викликав поліцію

«Слідство.Інфо» поспілкувалось з поліцією та зʼясувало, що правоохоронців на місце викликала жінка, яка представилась власницею приватної клініки «Мед-Престиж». Клініка була зареєстрована у лютому 2012 року в Миколаєві. Власник компанії — громадянин Ізраїлю Михайло Фурман. Раніше чоловік мав громадянство Росії, але після початку повномасштабної війни (орієнтовно у 2023—2024 роках) від нього відмовився.

Журналісти поспілкувалися з Фурманом. Він розповів, що клініка «Мед-Престиж» насправді припинила діяльність у 2023 році, але ТОВ не закрите. За словами чоловіка, компанія мала пʼять машин «швидких»: одну віддали миколаївським військовим, інші чотири — продали. Фурман зазначив, що машина, яка приїхала у Петропавлівську Борщагівку, була продана останньою — у 2024 році.

«Умови продажу були такі, що вони знімуть всі наші “мед-престижівські” логотипи. Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права», — повідомив Фурман.

При цьому жінку, яка представлялася лікаркою, журналісти ідентифікували як Валентину Молоду. Вона засновниця і керівниця ГО «Міжнародна асоціація лікарів-ін’єкціоністів в галузі естетичної медицини» та працює у клініці пластичної та естетичної хірургії «Молода-я».

Хто перебував у будинку та чи були постраждалі

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, що у будинку перебували військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили військову частину. За його словами, будинок є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доправляють мобілізованих через ТЦК. Там вони оформлюють документи, проходять перевірки, після чого їх направляють до навчальних центрів.

Чотирьох військовослужбовців, які потребували медичної допомоги, доправили до медичного центру Нацгвардії. Ще 18 військових, які перебували у будинку, могли телефонувати рідним.

У Нацгвардії уточнили, що ситуація біля будинку перебувала на етапі діалогу. Там пообіцяли призначити службове розслідування, щоб зʼясувати обставини інциденту та надати правову оцінку.

Родичам військових і представникам громадськості дозволили зайти у приміщення. У НГУ також пообіцяли оновлювати інформацію про стан військових і результати перевірки.

У 1 корпусі НГУ «Азов» заявили, що будинок у Петропавлівській Борщагівці є тимчасовим пунктом дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». За їхніми словами, Півненко показав родичам військових, у яких умовах перебувають мобілізовані та ті, хто самовільно залишив військову частину й чекає на направлення до інших підрозділів.

На місце заворушень також прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він виявив там хлопця, який розповів, що йому 14 років і він прийшов на місце з товаришами.

Ближче до ночі ситуація на місці знову загострилась: лунали постріли, люди кидали каміння у вікна будівлі, запалювали димові шашки та петарди, намагалися перевернути автобус.