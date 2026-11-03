Росіяни вночі запустили по Україні балістичні й крилаті ракети та 289 дронів. У Дніпрі загинула людина, у Харкові понад 70 постраждалих

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Україну 289 безпілотниками, балістичними й крилатими ракетами. ППО знешкодила 309 російських цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, Росія запускала по Україні балістичні ракети «Іскандер-М» / KN-23, протикорабельні «Циркони» і 59 крилатих ракет Х-101 / Х-59 / Х-69 / «Іскандер-К».

Протиповітряна оборона знешкодила три балістичні й 49 крилатих ракет і 257 ворожих БпЛА, 89 із них — реактивні «Шахеди».

Решта ракет та ударних БпЛА влучили у 23 місцях, на 14 локаціях впали уламки. «Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів у регіонах станом на 09:30.

Харків

Близько третьої ночі росіяни завдали удару по Немишлянському району Харкова, попередньо, авіабомбою ФАБ-250. Влучання сталося в переході між корпусами лікарні.

Постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків. 226 пацієнтів евакуювали до інших медичних закладів.

Пошкоджені фасад і відділення медзакладу, вибито вікна. Також постраждали інший медзаклад, лабораторія і 10 багатоквартирних будинків.

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Дніпропетровщина

Росія атакувала обʼєкти критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі. А вдосвіта ворог повторно вдарив по Дніпру — одна людина загинула, ще 17 поранені.

У місті пошкоджені житлові будинки й будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.

Також уночі росіяни атакували Нікопольський район — там постраждали четверо людей.

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Запоріжжя

Кількість загиблих від авіаційних ударів по Комишувасі 2 листопада зросла до 29. Ще 48 людей вважаються зниклими безвісти. Пʼятеро мешканців поранені.

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Внаслідок атаки цієї ночі в Запоріжжі частково зруйнований приватний будинок, ще кілька осель і два автомобілі пошкоджені уламками та вибуховою хвилею. Поранена 71-річна жінка.

Житомирщина

Росія атакувала енергетичний обʼєкт. Без світла залишилися майже 130 населених пунктів — це понад 180 тисяч споживачів. Про загиблих або поранених не повідомляли.

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Хмельниччина

У Шепетівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок та автівки. За даними ОВА, загиблих і травмованих немає.

Рівненщина

Внаслідок нічної атаки на Рівненщину пошкоджень зазнала одна з підстанцій «Укренерго».

Одещина

Під ударом також були енергетичні та цивільні обʼєкти на півдні регіону. Зокрема, серйозно пошкоджено обʼєкт ДТЕК, який росіяни атакували вже кілька разів упродовж місяця. Через значні руйнування енергообладнання виникли перебої зі світлом.

Також в області пошкоджені адміністративні будівлі, склади та виробничі цехи підприємства харчової промисловості. Минулося без загиблих і поранених.

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Крім того, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення електроенергії. Під час них погодинні графіки не діють.