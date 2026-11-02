Росіяни атакували школу та укриття в селищі Комишуваха на Запоріжжі — 18 людей загинули, ще 27 зникли безвісти

Росіяни 2 листопада атакували авіабомбами селище Комишуваха в Запорізькій області — відомо про 18 загиблих, пʼять людей поранені. Водночас 27 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

За словами президента, під ударом була школа, де людям роздавали гуманітарну допомогу. Також девʼять авіабомб росіяни спрямували на укриття, де перебували люди.

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На місці продовжують шукати людей. Зеленський вважає, що росіяни знали про те, що щотижня місцеві, які залишилися, отримували гуманітарну допомогу саме в школі.

Харченко уточнила, що по селищу прилетіло щонайменше девʼять керованих авіабомб.

Також росіяни обстріляли з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Поранені два брати, яким 8 та 12 років.