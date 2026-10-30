В Україні збудують 21 мостову переправу — перші запрацюють на початку року в Києві

В Україні планують збудувати 21 альтернативну мостову переправу на тлі посилення російських атак.

Про це сказав міністр інфраструктури Микола Калашник під час години запитань до уряду 30 жовтня.

За його словами, ухвалений урядовий проєкт передбачає «швидке будівництво» мостових переправ, зокрема через Дніпро. Такі переправи забезпечуватимуть перевезення людей, постачання та роботу екстрених служб.

Калашник зазначив, що в Києві роботи вже розпочали, тож перші переправи мають запрацювати на початку 2027 року.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що на будівництво комбінованих переправ через Дніпро мають виділити мільярд гривень.