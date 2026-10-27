Новини

У Києві планують побудувати комбіновані переправи через Дніпро. На це мають виділити мільярд гривень

Автор:
Вероніка Довганюк
Дата:

У Києві планують побудувати комбіновані водні переправи через річку Дніпро та підʼїзні шляхи до них — на це столична влада має виділити мільярд гривень.

Про це повідомив міський голова Віталі Кличко.

Де розміщувати такі переправи — вирішуватиме військове командування, а погоджуватиме КМВА.

З цією ідеєю раніше виступила держава, а уряд ухвалив відповідну постанову. Також фахівці напрацьовують додаткові технічні рішення, щоб зберегти конструкції мостових переходів через Дніпро.

  • Переправи необхідні тому, що РФ регулярно бʼє по київських мостах через Дніпро, що призводить до транспортного колапсу в столиці. Зокрема, у ніч проти 27 жовтня російська армія влучила в Південний міст — рух ним тимчасово призупинили.
  • Раніше міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомляв, що переправи планують побудувати не лише в Києві, але й в інших регіонах України, і не лише на Дніпрі. У довгостроковій перспективі в міністерстві розглядають варіант побудувати підводний тунель через Дніпро.