У Києві планують побудувати комбіновані переправи через Дніпро. На це мають виділити мільярд гривень

У Києві планують побудувати комбіновані водні переправи через річку Дніпро та підʼїзні шляхи до них — на це столична влада має виділити мільярд гривень.

Про це повідомив міський голова Віталі Кличко.

Де розміщувати такі переправи — вирішуватиме військове командування, а погоджуватиме КМВА.

З цією ідеєю раніше виступила держава, а уряд ухвалив відповідну постанову. Також фахівці напрацьовують додаткові технічні рішення, щоб зберегти конструкції мостових переходів через Дніпро.