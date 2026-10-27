У Києві планують побудувати комбіновані переправи через Дніпро. На це мають виділити мільярд гривень

У Києві планують побудувати комбіновані водні переправи через річку Дніпро та підʼїзні шляхи до них — на це столична влада має виділити мільярд гривень.
Про це повідомив міський голова Віталі Кличко.
Де розміщувати такі переправи — вирішуватиме військове командування, а погоджуватиме КМВА.
З цією ідеєю раніше виступила держава, а уряд ухвалив відповідну постанову. Також фахівці напрацьовують додаткові технічні рішення, щоб зберегти конструкції мостових переходів через Дніпро.
- Переправи необхідні тому, що РФ регулярно бʼє по київських мостах через Дніпро, що призводить до транспортного колапсу в столиці. Зокрема, у ніч проти 27 жовтня російська армія влучила в Південний міст — рух ним тимчасово призупинили.
- Раніше міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомляв, що переправи планують побудувати не лише в Києві, але й в інших регіонах України, і не лише на Дніпрі. У довгостроковій перспективі в міністерстві розглядають варіант побудувати підводний тунель через Дніпро.