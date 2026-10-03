Мінвідновлення: У Києві побудують понтонні переправи через Дніпро

У Києві з наступного тижня планують почати будівництво кількох резервних понтонних переправ через Дніпро.

Про це розповів міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник «Суспільному».

Зараз розглядають швидкий варіант сполучення лівого і правого берегів у разі, якщо атаки пошкодять мости. Ідеться про насипні дамби з понтонними переправами, що допоможуть зберегти рух через Дніпро.

Це будівництво може тривати до трьох місяців, а самі конструкції мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності наявних мостів. За його словами, за добу в середньому мостами між лівим і правим берегами користуються 600 000 автівок.

Переправи планують побудувати не лише в Києві, але й в інших регіонах України, і не лише на Дніпрі. У довгостроковій перспективі в міністерстві розглядають варіант побудувати підводний тунель через Дніпро. Проте він коштуватиме кілька мільярдів гривень, тому Україні потрібно буде шукати міжнародних партнерів.