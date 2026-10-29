В окупованих Олешках завершили розміновувати маршрути для евакуації мешканців міста

В окупованих Олешках на Херсонщині завершили розміновувати маршрути для евакуації мешканців міста, яка пройде 30 жовтня.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, гуманітарний конвой вже сформований і прибуде до центральної лікарні. Люди зможуть виїхати з міста до 14:00. Гуманітарну допомогу для тих, хто вирішить залишитись, будуть роздавати після 14:30. Людям також нададуть усю необхідну допомогу.

Представники України, Росії та США зібралися для координації подальших дій. На місці присутні також журналісти з трьох країн.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили майже 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доправляли продукти жителям міста за допомогою дронів.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.

Згодом генеральні штаби Збройних сил Росії та України заявили, що запровадять режим тиші з 03:00 27 жовтня за київським часом. Він триватиме до вечора 1 листопада.

Після початку домовленостей між Україною та РФ режим тиші в Олешках розширили за межі міста, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв.