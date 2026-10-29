Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості, в якій загинув нацгвардієць

Колишній суддя Олексій Тандир, який у 2023 році на смерть збив нацгвардійця на блокпості, отримав 9 років увʼязнення.

Про це повідомила кореспондентка «Бабеля» з зали суду.

Суд також врахував у строк відбування покарання 3 роки і 5 місяців, які Тандир провів у слідчому ізоляторі.

Крім того, суд постановив стягнути із засудженого на користь родини загиблого нацгвардійця 40 млн грн компенсації моральної шкоди, а самого Тандира позбавити прав строком на 10 років.