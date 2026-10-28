Львівська ОДА: Рішення назвати 2027-й роком УПА і Шухевича ще не набуло чинності

За словами Козицького, це рішення ще не підписали. Він додав, що «рішення органів влади на всіх рівнях повинні враховувати інтереси зовнішньої політики України та добросусідські відносини з Республікою Польща».

Про це йдеться в листі керівника Львівської обладміністрації Максима Козицького на запит маршала Сілезького воєводства Войцеха Салуги, цитує РАР.

Рішення назвати 2027-й роком командира УПА Романа Шухевича, поета й діяча ОУН Олега Ольжича та УПА на Львівщині ще не набуло чинності.

Що передувало

Святослав Шеремета — депутат Львівської облради та директор центру «Доля», що займається ексгумаціями, зокрема і жертв Волинської трагедії, запропонував оголосити 2027-й роком командира УПА Романа Шухевича, поета й діяча ОУН Олега Ольжича та УПА. Депутати Львівської обласної ради підтримали цю ідею на засіданні 20 жовтня.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав це рішення «неприйнятним», а прем’єр Дональд Туск — «самогубною тактикою». Мери Кракова та Перемишлю запропонували призупинити партнерські відносини зі Львовом.

Увечері того ж дня Шеремету офіційно внесли до списку небажаних у Польщі осіб та заборонили вʼїзд до Шенгену до 2031 року. Шеремета назвав реакцію Польщі «дуже дивною», наголосивши, що кожен народ має право на власних героїв. Він нагадав, що у 2017 році Польща вже оголошувала його персоною нон ґрата «за погляди на історію».

Водночас у МЗС України заявили журналістам, що рішення Львівської облради «контрпродуктивне» для розвитку українсько-польських відносин. Там наголосили, що депутати не консультувалися з центральною владою, і закликали Польщу «утриматися від різких кроків».