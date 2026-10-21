Польща офіційно внесла Святослава Шеремету до списку небажаних осіб та заборонила йому вʼїзд до Шенгену

У Польщі офіційно внесли до списку небажаних у країні осіб та заборонили вʼїзд до Шенгену Святославу Шереметі — директору центру «Доля», що займається ексгумаціями, зокрема і жертв Волинської трагедії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.

Вʼїзд до Шенгенської зони депутату Львівської облради заборонили до 20 жовтня 2031 року.

Сьогодні керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський ініціював заборону на вʼїзд до країни для Шеремети. Причиною стало те, що депутат запропонував оголосити 2027 рік у регіоні роком головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Премʼєр Польщі Дональд Туск назвав це рішення облради «самогубною тактикою», а мери Кракова та Перемишлю запропонували призупинити партнерські відносини зі Львовом.

У МЗС України рішення Львівської облради визнали контрпродуктивним для двосторонніх відносин, оскільки депутати не консультувалися з центральною владою. Ще в українському МЗС закликали Варшаву «утриматися від різких кроків».

Сам Шеремета назвав реакцію Польщі «дуже дивною», наголосивши, що кожен народ має право на власних героїв.

Ввечері українські медіа з посиланням на джерела писали, що Польща нібито припинила військову допомогу Україні на тлі конфлікту.