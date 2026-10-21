У Польщі хочуть внести до списку небажаних осіб Святослава Шеремету, який займається ексгумацією жертв Волинської трагедії

Керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський підписав клопотання про внесення до списку небажаних у країні осіб Святослава Шеремети — директора центру «Доля», що займається ексгумаціями, зокрема і жертв Волинської трагедії.

Про це Сікорський написав в Х.

Шеремета також є депутатом Львівської облради. За словами Сікорського, це рішення він ухвалив, бо Шеремета є автором ідеї оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, який, за його словами, під час командування УПА віддавав накази про виселення та вбивства поляків.

Прем’єр Польщі Дональд Туск також розкритикував рішення облради, назвавши його шкідливим для України й «самогубною тактикою».

Журналістам у МЗС України заявили, що рішення Львівської облради про оголошення 2027 року на території області роком Романа Шухевича є контрпродуктивним для зусиль, спрямованих на розбудову українсько-польських відносин. Коли це рішення ухвалювали на регіональному рівні, депутати не звернулися до МЗС чи до органів центральної влади по пораду.

З огляду на це в українському МЗС закликали польську сторону також «утриматися від різких кроків».

Сам Святослав Шеремета в коментарі «Суспільному» заявив, що кожен народ має право на власних героїв, і закликав поляків не вказувати українцям, кого вшановувати. Він назвав реакцію польських посадовців «дуже дивною» й нагадав, що у 2017 році Польща вже оголошувала його персоною нон грата «за погляди на історію». Депутат заперечив частину тверджень Сікорського й чекає на офіційні документи.

Доповнено 15:50. Мер Перемишля Войцех Бакун закликав Андрія Садового публічно дистанціюватися від ініціативи Шеремети, погрожуючи призупиненням або розривом відносин зі Львовом. Зі свого боку, мер Кракова Лукаш Гібала також запропонував тимчасово призупинити співпрацю з містом.

«Ми всі знаємо, що Україна є жертвою агресії з боку Росії. Ми підтримуємо Україну в цій боротьбі та цінуємо партнерство з Україною, але ці стосунки мають будуватися на історичному примиренні , яке має ґрунтуватися на історичній правді», — пояснив мер Кракова.