Reuters: Російські НПЗ збільшили обсяги переробки нафти на 25% після того, як їх припинили атакували українські дрони

У другій половині жовтня російські нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки нафти на 25% порівняно з початком місяця. Це фіксують після припинення атак дронів на НПЗ.

Про це повідомили агентству Reuters три співрозмовники з цієї галузі.

За оцінками трьох співрозмовників журналістів, у другій половині жовтня нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки нафти приблизно до 5 мільйонів барелів на добу.

Також російські заводи наростили виробництво дизельного пального. Як вважають джерела, у жовтні російські НПЗ збільшили добове виробництво дизеля щонайменше на 50 тисяч тонн — до 225 тисяч тонн на добу, або приблизно 1,7 млн барелів. З цього обсягу близько 80 тисяч тонн на добу потенційно можуть бути доступними для експорту, додають журналісти.

Що передувало

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. 12 жовтня Axios написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗ. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.

Українські атаки на російські НПЗ припинилися 16 жовтня. Того дня українські дрони востаннє атакували Рязанський НПЗ, після чого підприємство зупинило переробку нафти. Водночас Росія продовжила бити по українській енергетичній інфраструктурі. За словами президента Володимира Зеленського, протягом тижня після оголошення енергетичного перемир’я російські війська 76 разів атакували українську енергетику та нафтогазовий сектор.